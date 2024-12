Furti e truffe risolte in aumento in Provincia di Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aumentano i casi di furti e truffe risolti dai carabinieri nella provincia di Trieste. Questi i dati principali emersi dal bilancio tracciato dall’Arma nell’area giuliana per il 2024. Se il numero dei furti resta stabile rispetto allo scorso anno, quelli scoperti nel 2024 sono cresciuti del 37%. Anche per l’odioso fenomeno delle truffe, in particolare ai danni di anziani, si registra un dato positivo: i 1.128 reati denunciati sono lievemente diminuiti rispetto al 2023 (-2,93%), ma quelli scoperti sono aumentati da 130 a 166, +27,69%. Questi risultati hanno portato a 12 arresti e 18 denunce.

Questo incremento è il frutto di un’intensa attività investigativa, affiancata da campagne di sensibilizzazione per prevenire i raggiri. I Carabinieri hanno organizzato incontri pubblici in parrocchie e centri anziani e realizzato un video educativo diffuso sugli autobus cittadini.

Complessivamente, il Comando Provinciale di Trieste ha perseguito circa 6.000 delitti, denunciando 1.800 persone (+17%), di cui 172 arrestate. Sul fronte della violenza di genere, 126 persone sono state deferite e 13 arrestate. 35 le misure cautelari applicate, tra provvedimenti di allontanamento e braccialetti elettronici applicati.

Non meno rilevante l’impegno sulla sicurezza stradale, con oltre 50mila controlli e 104.000 persone identificate. Importanti anche i risultati dei Reparti Speciali, che hanno eseguito sequestri per oltre 2 milioni di euro nei settori del lavoro e della sicurezza alimentare, confermando l’impegno per la tutela della comunità.