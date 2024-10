Furti di farmaci per migliaia di euro, dipendente in manette

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rubava costantemente prodotti e materiali sanitari del valore di migliaia di euro, sfruttando il fatto di essere dipendente di un’azienda che si occupa di distribuzione dei farmaci nel Pordenonese. Per questo è stato arrestato un dipendente rumeno di 58 anni. A inchiodarlo ci ha pensato la Polizia di Stato, che era sulle sue tracce dopo la denuncia, presentata lo scorso giugno dal gestore dell’azienda, ha dato vita a un’indagine che, a seguito dell’installazione di una telecamera nascosta nelle zone del magazzino e delle relative vie di accesso, ha consentito di accertare ulteriori furti. L’azienda infatti aveva notato che da gennaio a giugno di quest’anno, in diversi momenti, era stato rubato materiale per un importo complessivo di oltre 55mila euro. Le indagini hanno evidenziato che il cinquantottenne rumeno, il 4 settembre, aveva asportato, durante il turno di servizio, ulteriore materiale per un valore di quasi 7mila euro.

Grazie uno specifico appostamento, la Polizia è riuscita a riuscita a fermare l’uomo che il 27 settembre aveva tentato l’ultimo colpo, rubando tre scatole di cartone contenenti 24 sensori per la misurazione della glicemia per scatola, del valore di 2.880 euro. Il dipendente dell’azienda è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato continuato commesso con l’abuso di prestazione d’opera sui beni di proprietà del servizio sanitario regionale. In seguito a una perquisizione in casa sua, gli agenti hanno recuperato altro materiale sanitario, come farmaci e dispositivi medicali, per un valore complessivo di circa 16 mila euro. Il Gip ha convalidato l’arresto e contestato anche il reato di ricettazione, sottoponendo il soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza domiciliare dalle 2 alle 7.