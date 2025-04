Furti in Friuli, si cercano i proprietari di beni e monili in oro recuperati

La Polizia di Stato ha recuperato numerosi monili in oro e altri beni provento di furti commessi in diverse località della provincia di Udine. Ad agire sarebbe stato un gruppo di stranieri, già individuato dalla Squadra Mobile della Questura di Udine, che ha restituito gran parte della refurtiva ai legittimi proprietari.

Per alcuni beni, però, si cercano ancora i proprietari, il cui riconoscimento potrebbe fornire dettagli utili alle indagini. La Polizia ha quindi deciso di pubblicare le immagini degli oggetti non ancora restituiti, sperando che le vittime di furto li riconoscano e contattino la Squadra Mobile al numero 0432.413594-595 (in orario d’ufficio).