Furti in abitazione, banda condannata a 25 anni

La banda mise a segno in 4 mesi una dozzina di furti in abitazione in Friuli. Oggi il giudice Paolo Lauteri del Tribunale di Udine ha inflitto a quattro persone pene per un totale di 25 anni di reclusione. Omar Battusi, 28 anni di Remanzacco, è stato condannato a 9 anni di reclusione; Mauro Udorovic, 42 anni di Reana del Rojale, ed Elvis Udorovic, 47 anni di Pasian di Prato, a 6 anni di reclusione e Rudy Levacovig, 28 anni di Udine, a 4 anni di reclusione. I furti sono stati compiuti tra il novembre 2021 e il 2022 a Basiliano, Remanzacco, Nimis, San Giovanni al Natisone, Povoletto, Campoformido e Mereto di Tomba. I ladri entravano nelle case forzando porte e fineste e portavano via, non solo contanti e monili di valore, ma anche sigarette, aspirapolveri e alimenti. A Battusi erano stati contestati tutti i furti, agli altri sono alcuni della lista. Una vittima, reppresentata dall’avvocato Massimiliano Basevi, si è costituita parte civile e ha ottenuto un risarcimento di 4mila euro.