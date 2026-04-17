Furti in abitazione, cinque arresti in Friuli

Sono in corso da questa mattina, in provincia di Udine, le operazioni dei carabinieri della locale Compagnia, supportati dai reparti territoriali, per l’esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda complessivamente cinque persone, di cui quattro destinatarie di custodia cautelare in carcere e una che sarà posta agli arresti domiciliari, ritenute responsabili, a vario titolo, di una serie di furti in abitazione. Tutti gli indagati sono cittadini italiani di etnia sinti, pregiudicati per reati specifici e legati da vincoli familiari.

L’indagine, condotta dalla sezione operativa dell’Arma e avviata a seguito di numerosi episodi registrati tra Friuli e Veneto, anche con l’ausilio di attività tecniche, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Accertati 13 colpi tra gennaio e febbraio di quest’anno, messi a segno nelle ore serali e notturne.

Gli indagati cambiavano spesso auto per eludere i controlli, accorgimento che non li ha però messi al riparo dagli approfondimenti degli investigatori che sono riusciti a individuarli.