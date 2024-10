Raffica furti in abitazione. Ingente il bottino, che supera i 30mila euro. I colpi sono avvenuti tra Gonars, Muzzana del Turgnano, Precenicco e Manzano. In quest’ultimo comune, nascosti in un’armadio, i ladri hanno trovato e rubato monili in oro e gioielli per un valore di 15mila euro. Su tutti i casi denunciati indagano i carabinieri.