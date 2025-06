Furti in abitazione, sgominata la banda cilena: in tre in carcere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre uomini di nazionalità cilena di 57, 27 e 25 anni sono stati arrestati dalla polizia. Sono ritenuti responsabili di furto in abitazione e ricettazione.

I tre, irregolari sul territorio nazionale e già gravati da decreti di espulsione e contestuali ordini di allontanamento, avevano raggiunto Udine la sera del 28 maggio con un’auto presa a noleggio due giorni prima a Milano.

Gli agenti della squadra mobile, che monitoravano gli spostamenti dei tre dalla mattinata del giorno seguente, dopo esser venuti a conoscenza che era stato commesso un furto in una casa di Cordenons, dove gli stranieri avevano girovagato, nel primo pomeriggio sono riusciti ad intercettarli e controllarli nell’area di servizio Fratta Nord, sulla A4, trovandoli in possesso di numerosi gioielli, orologi e denaro contante, nascosti nel sottotetto del veicolo.

I tre cileni sono stati condotti in Questura e qui riconosciuti dal proprietario dell’abitazione svaligiata poche ore prima. Tra gli oggetti rubati, l’uomo ha riconosciuto anche le fedi nuziali con inciso il nome degli sposi.

Stante il pericolo di fuga, i ladri sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e condotti in carcere.

I poliziotti hanno sequestrato 60 monili in oro ed argento, 10 orologi di valore, 2625 euro in contanti, alcune borse griffate, 4 telefoni cellulari, arnesi da scasso e un un kit per la caratura dei gioielli in oro.