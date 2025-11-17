Furti in abitazione, spariti monili in oro e macchinari

Due furti fotocopia sono avvenuti a Latisana ieri sera, entrambi previa effrazione degli infissi e molto probabilmente compiuti da un’unica banda. Dalle abitazioni di una 22enne e di una 59enne sono stati rubati diversi gioielli in corso di quantificazione da parte dei carabinieri della stazione locale.

Un terzo furto è commesso nel fine settimana ai danni di una casa in ristrutturazione a Pasian di Prato, di proprietà di un 41enne di Martignacco. Dal cantiere dell’immobile sono stati sottratti due costosi macchinari di riscaldamento del valore di 14mila euro. Sul quest’ultimo colpo indagano i militari dell’Arma di Martignacco.