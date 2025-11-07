Furti in casa: arrestato un 17enne, quattro denunciati

Un arresto e quattro denunce. E’ il bilancio dell’attività – contro i furti in abitazione – svolta, negli ultimi giorni, dai carabinieri di Pordenone e Aviano. In particolare i militari hanno fermato un 17enne ucraino, ospite di una comunità, che in via Cappuccini, nella città del Noncello, aveva prima rubato 50 euro dal portafogli di una donna (dopo essersi introdotto a casa sua, da una porta lasciata aperta) e, successivamente, aveva tentato di rubare una moto dalle pertinenze di un’altra abitazione. Qui, però, era stato messo in fuga dal proprietario.

Sono stati i carabinieri del Radiomobile ad intercettare e a bloccare il minore straniero. E’ stato arrestato per furto aggravato e tentata rapina impropria. E’ stato condotto in una struttura in provincia di Trieste.

I militari della stazione di Aviano hanno invece denunciato quattro cittadini di etnia rom, che dimorano nella provincia di Udine, già noti alle forze dell’ordine. Dopo due furti in casa commessi a San Quirino, i carabinieri hanno avviato un’accurata indagine. Individuata l’auto con la quale i quattro si spostavano, nei loro confronti sono state effettuate alcune perquisizioni. Sono stati rinvenuti gioielli e orologi di dubbia provenienza. I quattro sono stati denunciati per furto in abitazione e ricettazione.