Furti in casa, la “mano” dei nomadi. Trovati oro e orologi di lusso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO Partivano dal centro Italia e facevano tappa in Friuli, Veneto e Toscana. Non per trascorrere un periodo di ferie ma per razziare numerose abitazioni. Si tratta di una banda di nomadi che, secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri, a Nordest aveva diverse basi d’appoggio. Anche in provincia di Udine. Ed è proprio nell’hinterland della città friulana che i militari del Nucleo investigativo hanno effettuato una perquisizione in una casa. I carabinieri erano certi di trovare all’interno parte della refurtiva. E così è stato. Sono stati trovati e sequestrati orologi di marca (Rolex e Cartier), macchine fotografiche, diversi monili in oro e anche un set di posate in argento. Nessuna persona, al momento, risulta indagata ma le perquisizioni hanno permesso di trovare elementi utili all’indagine in corso.

Le immagini degli oggetti sequestrati, per facilitare il loro eventuale riconoscimento da parte dei legittimi proprietari, sono state inserite nell’apposita bacheca virtuale presente sul sito nazionale dell’Arma dei carabinieri.

Il cittadino, in caso di individuazione di un oggetto, potrà contattare il comando provinciale carabinieri di Udine.