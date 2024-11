Furti in casa: Rivignano Teor preso di mira dai ladri

Ancora furti in abitazione a Rivignano Teor. Dopo i tre tentati e quello consumato l’altro giorno, ieri ne sono andati a segno tre. Ignoti, una volta scardinati gli infissi, hanno rubato gioielli in tre abitazioni della stessa via. Il bottino complessivo è di 10mila euro. Indagano i carabinieri della compagnia di Latisana.