Furti in Friuli, rubata a Pozzuolo doppietta da caccia

Una doppietta da caccia, regolarmente detenuto, e 500 euro in contanti. E’ il bottino del colpo messo a segno ieri in un’abitazione di Pozzolo del Friuli. I ladri sono entrati in casa di un uomo di 53 anni tra il pomeriggio e la sera forzando una finestra. A denunciare il furto è stato il proprietario dei beni. Indagano i carabinieri di Mortegliano. E ieri sera è stato denunciato ai militari dell’arma un altro furto avvenuto a Grado tra venerdì e sabato. I ladri hanno rubato da un’imbarcazione ormeggiata all’isola della schiusa un motore del valore di 500 euro, di proprietà di un pensionato di 67 anni.