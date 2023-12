Furti in serie nella Bassa Friulana: almeno 6 i colpi 

Ripetuti furti sono stati commessi negli ultimi giorni in diverse abitazioni della Bassa Friulana. Gli ultimi due colpi sono stati denunciati questa mattina. A Rivignano Teor e a Palazzolo dello Stella, ignoti si sono introdotti in due abitazioni manomettendo gli infissi. Rovistando le stanze, i ladri sono riusciti ad asportare rispettivamente monili e contanti per mille euro e beni per oltre tremila euro.

Queste ultime ruberie seguono quella da 30 mila euro messa a segna due giorni fa a Torviscosa e i tre furti in serie compiuti tra Palmanova, Porpetto e Torviscosa. In una casa della città stellata, giovedì 21 dicembre, topi d’appartamento sono riusciti a depredare oro e gioielli per circa 25mila euro. A Porpetto, invece, sono stati rubati monili per oltre 3mila euro. A Torviscosa, infine, sono spariti da una casa beni per circa 2mila euro.

In tutti i casi è stata usata la stessa tecnica d’intrusione, tanto che non è escluso che ad agire possa essere stata la stessa banda.