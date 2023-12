Furti in serie tra Cordenons, Brugnera e Sacile

Una decina di furti in abitazione si sono verificati sabato tra Cordenons, Brugnera e Sacile. Sei i colpi avvenuti a Cordenons e denunciati alla Questura. I ladri hanno visitato abitazioni tra le vie Monè, Pasqualini, Trevisit e via Martiri della Libertà. In prevalenza sono stati rubati monili in oro.

Tre i furti che si sono verificati tra Brugnera e Sacile. A essere prese di mira tre case in via Basilicata e via Lacchin. I ladri, approfittando della assenza dei proprietari, hanno rubato soprattutto gioielli. Indagano i carabinieri della Compagnia di Sacile.

Furti sono stati segnalati anche nella zona centrale di Udine.