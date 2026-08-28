Furti nei Compro Oro: colpo a Maniago, fallisce ad Azzano

Orefici nel mirino, nella notte, nel Friuli Occidentale, dove una banda ha colpito due diversi negozi di Compro Oro nel giro di tre quarti d’ora.

Il primo episodio è avvenuto alle 2 ad Azzano Decimo, nell’esercizio Fixing di piazza della Libertà. I malviventi sono stati messi in fuga dell’allarme prima di riuscire a penetrare nel locale. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno vagliando le immagini della videosorveglianza comunale per individuare i responsabili.

Soltanto 45 minuti dopo i ladri, probabilmente gli stessi che avevano già puntato il negozio di Azzano, sono entrati in azione a Maniago. Hanno preso di mira il compro oro Glamo di via Roma. In questo caso il colpo è andato a segno: sono riusciti a forzare l’ingresso e a sottrarre diversi oggetti in argento, rivelatisi poi di scarso valore commerciale. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.