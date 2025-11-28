Furti nella Bassa: ladri in azione tra Muzzana e San Giorgio di Nogaro

Ancora furti nella Bassa friulana: ladri in azione subito dopo il tramonto tra San Giorgio di Nogaro e Muzzana del Turgnano.

Due colpi sono stati messi a segno con modalità simili. Il primo è avvenuto tra le 16 e le 18 nella casa di una 77enne di Muzzana del Turgnano, da cui sono spariti gioielli e denaro. Il secondo colpo, verso le 19, ha riguardato l’abitazione di una 51enne di San Giorgio di Nogaro: i malviventi hanno forzato una portafinestra e, una volta all’interno, hanno messo a soqquadro le stanze, portando via monili in oro e contanti.

Il valore complessivo della refurtiva è in corso di quantificazione. Le indagini sono affidate ai carabinieri delle stazioni di San Giorgio di Nogaro e di Palazzolo dello Stella.