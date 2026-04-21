Furti nelle chiese di Reana, fermato con le mani nelle offerte

È stato fermato mentre tentava di forzare una cassetta delle offerte il presunto autore dei furti e dei danneggiamenti avvenuti nei mesi scorsi nelle chiese della parrocchia di Reana del Rojale. L’intervento è scattato domenica 19 aprile 2026, al termine di un’attività di osservazione condotta dalla Polizia Locale.

Le indagini erano partite dalla denuncia del parroco e hanno portato gli agenti ad avviare servizi di pedinamento in abiti civili, oltre all’installazione di un sistema di videosorveglianza all’interno di uno dei luoghi di culto. Gli elementi raccolti hanno consentito di risalire al sospettato e di seguirne gli spostamenti fino al momento dell’intervento. L’uomo è stato colto in flagranza mentre utilizzava strumenti artigianali da scasso. Bloccato dagli agenti, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria anche per possesso ingiustificato di grimaldelli. Dagli accertamenti successivi sono emersi precedenti per reati analoghi.

Sequestrati gli strumenti utilizzati e la somma sottratta, che verrà restituita alla parrocchia. Il procedimento è ora nella fase delle indagini preliminari.