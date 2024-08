Furti in parafarmacia e al bar: albanese espulso dall’Italia

Personale della Questura di Trieste ha accompagnato all’aeroporto di Verona un cittadino albanese, di 34 anni, appena scarcerato dal carcere giuliano, per dare corso all’espulsione del questore, con accompagnamento diretto alla frontiera, attraverso l’imbarco su volo aereo da Verona a Tirana.

L’uomo, con sentenza del 5 agosto, è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 360 euro di multa per furto pluriaggravato; condanna che è stata sostituita con l’espulsione dal territorio nazionale per cinque anni.

L’uomo, in concorso con un altro cittadino albanese, si era reso responsabile a febbraio di un furto aggravato in una parafarmacia del centro cittadino, nonché era stato riconosciuto responsabile di un furto compiuto il mese prima in un bar di Trieste.