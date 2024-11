Furti a raffica: “trema” la Destra Tagliamento

Ondata di furti in casa nella Destra Tagliamento. Otto le abitazioni prese di mira dai ladri, che hanno rubato – tra Chions, San Vito al Tagliamento, Aviano, San Quirino, Sacile, Cordenons e Pordenone – oro, orologi e denaro contante per diverse migliaia di euro.

Il furto più sostanzioso è avvenuto a Sacile, dove sono stati sottratti 4 orologi, vari monili in oro e una borsa firmata per un danno stimato in 8mila euro. Non è andata meglio ad una coppia che risiede a Cordenons: dalla sua abitazione sono spariti oro, un Rolex da donna e mille euro in contanti.

Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri, che sono intervenuti ieri sera anche a Latisana per un altro furto: in questo caso sono stati rubati oro e denaro per mille euro.