Furti di rame in Porto Vecchio: 4 ladri presi con le fototrappole

Quattro uomini di nazionalità rumena sono stati arrestati dai Carabinieri di Trieste per il furto di rame e materiale elettrico all’interno del magazzino n. 118 del Porto Vecchio. Si tratta dell’ex Palazzo Nobile dell’Autorità Portuale, oggi di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, che, dopo una serie di furti, era stato messo sotto controllo dai militari dell’Arma attraverso l’uso di fototrappole autorizzate dalla Regione.

Proprio questi dispositivi, il 30 gennaio, hanno permesso di individuare quattro individui sulla terrazza del quarto piano del magazzino, mentre tentavano di nascondersi dopo aver depredato l’area. La successiva perquisizione ha portato al recupero di una matassa di rame, degli strumenti utilizzati per il furto e della chiave del lucchetto che i ladri avevano applicato al cancello d’ingresso per eludere i controlli.

Dopo le formalità di rito, i quattro sono stati trasferiti nel carcere di Trieste, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.