Furti: straordinari per i vigili e un sistema lettura targhe

Emergenza furti ad Azzano Decimo e nella Destra Tagliamento. Questa mattina il sindaco Massimo Piccini e l’assessore Giacomo Spagnol hanno rappresentato la preoccupazione dei cittadini nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Municipio ad Azzano. Al tavolo erano presenti il prefetto Lastella, il questore e i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza.

“Per far fronte a questa situazione – spiegano i due amministratori – abbiamo chiesto un impegno straordinario alla nostra polizia locale, stanziando ulteriori fondi per consentire ore di lavoro straordinarie. Inoltre, grazie ai lavori già avviati per l’installazione di nuove telecamere dotate di un sistema di lettura targhe, potremo monitorare alcune arterie sensibili del territorio, migliorando la così sicurezza entro l’inizio del prossimo anno”.