Doppio furto in abitazione ieri sera a Tarcento e Lestizza. Nel primo caso poco prima delle 19 in via Ellero ignoti hanno forzato la finestra della casa in cui vive un pensionato, ed una volta all’interno hanno asportato ori e denari per un valore di circa 5.500 euro: stessa dinamica nel secondo caso, dove sono stati rubati monili in oro in corso di quantificazione.