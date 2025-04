Furto con scasso nella notte a Latisana. Ignoti si sono introdotti attorno alle 4.30 in un bar di via Sottopovolo forzando la porta d’ingresso principale. A quell’ora hanno potuto agire indisturbati: dopo aver manomesso le slot machine, sono riusciti a fuggire con un bottino di 4.000 euro. Sono in corso le indagini dei carabinieri.