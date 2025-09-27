Furto a Pagnacco: spariti contanti, ori e profumi

Topi di appartamento in azione ieri sera a Pagnacco. Ignoti, tra le 20.30 e le 22.30 di venerdì notte, hanno sono entranti nell’abitazione di un 50enne friulano dopo aver manomesso un infisso. Rovistando cassetti, armadi e stanze, i ladri sono riusciti a trovare 8 mila euro in contanti e alcuni gioielli. Non contenti, hanno prelevato dai comodini e dalle mensole anche alcuni profumi di marca. Il bottino complessivo dei valori sottratti si aggira intorno agli 11 mila euro. Sul colpo indagano i carabinieri della stazione di Feletto Umberto.