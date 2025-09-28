Furto a Udine: rubano i gioielli ma poi la cassaforte è vuota

Intervento dei carabinieri ieri a Udine, in via Fagagna dove, tra le 17 e le 22,45 è stato commesso un furto nell’abitazione di un cittadino di origini straniere nato a Voghera, che lavora in una società sportiva. Ignoti sono penetrati da una finestra e hanno rubato orologi di pregio. Poi, con la flex, hanno forzato una cassaforte a muro, che però era vuota. L’ammontare del bottino, non coperto da assicurazione, è in corso di quantificazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Udine.