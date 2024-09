Furto al Conad e da Sorelle Ramonda: due arresti

Due arresti per furto sono stati eseguiti oggi dai carabinieri. Quelli di Feletto Umberto hanno fermato un cittadino rumeno che aveva appena rubato un giubbotto da mille euro dal negozio Sorelle Ramonda di Reana del Rojale, mentre i militari di Martignacco hanno arrestato un altro cittadino rumeno che, in compagnia di tre complici, che sono scappati, al Conad del Città Fiera stava asportando cosmetici e superalcolici per un valore di 800 euro.

Per entrambi la convalida dell’arrestato, per direttissima, è fissata per domani.