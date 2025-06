Rapina impropria questa mattina al supermercato Eurospar di Viale Leonardo Da Vinci a Udine. Un ragazzo, molto probabilmente di origini straniere, si è riempito lo zaino con generi alimentari e, tentando di fuggire senza pagare, ha spintonato un commesso. L’addetto alle vendite non ha riportato lesioni. E’ in corso la quantificazione dell’ammontare dei danni per il supermercato.