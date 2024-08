Furto in appartamento, qualche consiglio su come difendersi da chi ne ha subito uno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pochi secondi per aprire una porta blindata. Pochi fotogrammi che li hanno immortalati. Sono due topi di appartamento che sono entrati in una casa di Trieste nel rione di Servola Romagna portando via gioielli, oro e orologi. Francesco Rubino, la compagna e il figlio erano in vacanza in Toscana, l’allert della telecamera l’hanno visto alle 8 del mattino ma i ladri erano entrati 6 ore prima.

Questo genere di furti viene perpetrato solitamente da una organizzazione con il vertice in Georgia. Il gruppo è formato da un persona che in pochi secondi è in grado di aprire una porta blindata e poi almeno altre due che entrano negli appartamenti e portano via tutto. Il bottino viene consegnato a un corriere la mattina che porta tutto all’est dove viene rivenduto. Pochi, purtroppo, i metodi per difendersi.

La Polizia indaga perché di colpi simili sono stati messi a segno in tutto il comprensorio ma anche in molte altre zone della città.