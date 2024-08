Furto ad Azzano Decimo rubate bici per oltre 100mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno sfondato la vetrata del negozio con un furgone, un Fiat Ducato bianco, e in pochissimi minuti hanno rubato una ventina di biciclette di alta gamma. Il furto è avvenuto attorno alle 3.21 al negozio Pro Time 22 di viale delle Rimembranze ad Azzano Decimo. Nel cuore della notte è suonato l’allarme. Sul posto in breve tempo sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Pordenone e della Stazione di Fiume Veneto e il titolare, ma i ladri si erano già dileguati. Oltre al valore delle bici superiori ai 100mila euro, coperti da assicurazione, ci sono anche gli ingenti danni alla struttura. Indagini in corso dei carabinieri visionato i filmati di videosorveglianza interna del negozio per risalire a quelle che con ogni probabilità è una banda specializzata.