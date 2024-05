Ladri in azione in un cantiere edile in via Verdi a Basiliano. Ieri sera, dopo aver infranto una vetrata di un edificio in costruzione, hanno rubato attrazzatura da lavoro per un valore di 6mila euro.

Ladri anche nel campo sportivo di Colloredo di Monte Albano. Mentre dal magazzino hanno rubato un trattorino tagliaerba e due decespugliatori, dal bar hanno prelevato un’affettatrice e alimenti vari. Il danno è in corso di quantificazione.

Su entrambi i furti indagano i carabinieri.