Colpo gobbo dal tetto, rubati 40mila euro all’Aldi di Manzano

Scene alla ‘Mission Impossible’ a Manzano. Un colpo gobbo da 40mila euro è stato messo a segno nella notte ai danni del supermercato Aldi di Manzano.

Ad agire una banda ben organizzata ed equipaggiata, che è riuscita ad introdursi nel punto vendita di via del Cristo penetrando dal tetto. Per riuscirci, i malviventi hanno realizzato un foro sulla copertura, attraverso il quale si sono poi calati tra gli scaffali del market. La loro attenzione si è rivolta subito alla cassaforte custodita nell’ufficio della direzione. Con maestria, i ladri sono riusciti a scassinare il forziere e ad asportare tutti i contanti che custodiva, ovvero 40 mila euro in banconote di diversi tagli. Sul furto indagano i carabinieri della stazione locale.