Furto da 12mila euro a Povoletto: da un’abitazione spariscono soldi e gioelli

Ancora un furto, ancora una casa presa di mira dai ladri. Questa volta i malviventi hanno agito nel comune di Povoletto. Dopo aver forzato una porta, si sono introdotti ieri sera in un’abitazione dove in quel momento non c’erano i proprietari. Hanno avuto il tempo per rovistare ovunque e, dopo aver messo a soqquadro più stanze, sono riusciti a rubare soldi e gioielli per un valore di 12mila euro. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Un altro furto in casa si è verificato ieri sera a Cordenons. Sono spariti gioielli, il danno è ancora da quantificare. Sul posto i militari dell’Arma.