Furto da Ramonda, il titolare: “Speriamo che la giustizia agisca rapidamente”

Il titolare del negozio Sorelle Ramonda dove oggi si è verificato il tentativo di furto fa sapere che, in seguito al placcaggio con cui è stato impedito al presunto ladro di scappare, il vigilante in servizio ha avuto bisogno di alcuni punti di sutura su una ferita causata dalla colluttazione: “Speriamo che ora la giustizia agisca rapidamente – commenta il titolare dell’esercizio – il nostro addetto alla sicurezza si è fatto male per cercare di impedire che la merce venisse portata via: è successo tutto in pochi istanti, ci siamo accorti di cosa stesse succedendo perché l’anti-taccheggio ha iniziato improvvisamente a suonare”.