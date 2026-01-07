Furto di biciclette a Udine, ritrovate all’ex Cavarzerani

Sono state recuperate in poche ore due biciclette rubate il pomeriggio di Capodanno da un’abitazione di via Cividale, a Udine. Si tratta di una city bike e una mountain bike, sottratte da una casa con giardino recintato. La Polizia locale le ha rintracciate analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza. Dalle riprese è emerso che due giovani si erano introdotti a piedi nella proprietà, allontanandosi verso la periferia est.

Il successivo sopralluogo all’ex Caserma Cavarzerani ha permesso di rinvenire i due mezzi, restituiti in buono stato al legittimo proprietario nel giro di sei ore. Proseguono gli accertamenti per identificare i responsabili del furto.