Furto di energy drink all’Eurospar: arrestati due marocchini

Due marocchini di 25 anni, di cui uno senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri. Sono accusati del furto avvenuto ieri mattina all’Eurospar di Remanzacco di 40 lattine di Redbull, bevanda energizzante, del valore di 60 euro.

I due, dopo aver nascosto la merce rubata in una borsa di tela, si sono dileguati facendo perdere le tracce. E’ stato il direttore del supermercato a fornire ai carabinieri la descrizione dei due ladri. Entrambi sono stati rintracciati – e poi arrestati – poco dopo a Udine. Erano ancora in possesso della borsa con dentro le 40 lattine. Durante la perquisizione ad uno dei due è stato trovato anche un taglierino.