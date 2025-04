Rubano in una nota catena di calzature ma vengono colti sul fatto. E’ successo ieri sera al Città Fiera di Martignacco: ad essere fermati dopo essersi impossessati furtivamente di un paio di scarpe del valore di circa 80 euro sono stati due armeni rispettivamente di 26 e 28 anni domiciliati nel Pordenonese. Per i due è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria in stato di libertà.