Furto in abitazione ad Arta Terme, condanne per quasi 8 anni di reclusione

Dopo essere stato accolto da una comunità friulana per minori stranieri non accompagnati, era finito al Centro Caritas di Udine. Tra quattro anni, però, dovrà tornare in Egitto, dopo aver scontato i 4 anni di reclusione inflitti oggi dal Tribunale di Udine per un furto in abitazione. Il giudice Camilla Del Torre ha infatti disposto l'espulsione a fine pena per il 19enne egiziano Said Hussein Shabban Alì e per il suo complice, il 30enne iracheno Alì Alrubai, condannato a sua volta a 3 anni e 7 mesi di reclusione.

I due sono stati processati con il rito abbreviato per un episodio accaduto il 7 marzo ad Arta Terme. Quella notte, sono entrati nell’abitazione di una coppia di anziani e si sono impossessati di un portafoglio contenete 500 euro e di due cellulari. Per penetrare in casa, però, hanno sfondato rumorosamente una finestra, svegliando i due coniugi, entrambi di 78 anni. Il padrone di casa ha così dato l’allarme. Poco dopo, i carabinieri hanno fermato i due stranieri ancora in possesso della refurtiva e li hanno arrestati. Il giorno stesso sono comparsi per direttissima in Tribunale e al termine dell’udienza sono stati accompagnati in carcere.