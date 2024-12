Furto in casa, rubata la medaglia del Giubileo

Ancora furti mentre i padroni di casa sono fuori per gli ultimi acquisti prima del Natale dopo i tre registrati nella giornata di sabato. Ieri sono state prese di mira un’abitazione a Precenicco e una a Pozzuolo del Friuli. Nel primo caso, la vittima è un uomo di 79 anni che, tornato la sera a casa, ha trovato un infisso scassinato. I ladri hanno rubato un solo oggetto, una medaglia commemorativa del Giubileo in oro del valore di 3mila euro. La seconda persona derubata è una donna di origine croata di 29 anni. Anche in questo caso, i ladri hanno approfittato della sua assenza per scardinare un infisso e prelevare dall’abitazione 1.500 euro in contanti. In entrambi i casi, i furti sono stati denunciati in serata. Indagano i carabinieri delle stazioni di Palazzolo dello Stella e di Mortegliano.