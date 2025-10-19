Furto in casa, rubata una cassaforte con dentro pistole, carabine e fucili

Due pistole, tre carabine e un fucile, tutti regolarmente detenuti. Sono stati rubati, ieri sera, da un’abitazione di via Rosa a San Vito al Tagliamento. I ladri, una volta forzata la porta sul retro, hanno prelevato una cassaforte dentro la quale c’erano le armi.

L’allarme, come constatato dai carabinieri del comando provinciale di Pordenone, era funzionava.

Sempre a San Vito è stato commesso, ieri sera, un altro furto in casa in via Sant’Urbano. I ladri, forzata una finestra, hanno rubato tutto l’oro custodito nell’abitazione.