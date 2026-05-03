Furto in casa si trasforma in rapina: è caccia ai banditi

È caccia aperta ai tre malviventi che, nella tarda serata del primo maggio, hanno seminato il panico in un casolare isolato in località Selvuzzis a Pavia di Udine. I carabinieri hanno avviato un’articolata attività investigativa per risalire agli autori di un assalto, che ha visto tre donne – tra cui una dodicenne – finire nelle mani di rapinatori incappucciati.

Dopo il primo intervento nella notte dell’aggressione, i militari dell’Arma sono tornati sul posto per un sopralluogo approfondito. Hanno setacciato l’abitazione alla ricerca di impronte digitali lasciate dai banditi, che hanno agito a volto coperto muovendosi con estrema sicurezza. I carabinieri, che sono convinti che si sia trattato di un furto trasformato poi in rapina, stanno inoltre analizzando il percorso di fuga della banda, cercando riscontri nelle telecamere di videosorveglianza della zona e nei varchi stradali limitrofi.

Mentre la proprietaria dell’abitazione è stata bloccata in cucina, un rapinatore ha sorpreso madre e figlia – di 12 anni – al piano superiore, tenendole sotto minaccia di una torcia per 15 minuti. I complici hanno rovistato l’intera casa, fuggendo però con un bottino magro.