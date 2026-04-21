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Cronaca

Furto in casa Zaniolo, il bottino supera i 50mila euro

Ma il calciatore dell'Udinese non ha ancora denunciato l'accaduto.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Supera i 50mila euro il bottino con il quale i ladri sono scappati dall’abitazione del calciatore dell’Udinese, Nicolò Zaniolo. L’attaccante bianconero, tuttavia, non ha ancora formalizzato la querela sull’accaduto. I carabinieri hanno soltanto compiuto un sopralluogo nella sua casa, dopo che il numero 10 dell’Udinese, di rientro da una breve gita con la famiglia, aveva scoperto il furto.

Rubati, in particolare, abbigliamento di marca e alcuni gioielli. La quantificazione del “colpo”, al momento, è soltanto sommaria e potrebbe addirittura essere di gran lunga superiore rispetto alle stime iniziali.

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