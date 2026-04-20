Furto in casa Zaniolo, rubate alcune borsette

Furto in casa di Nicolò Zaniolo la scorsa notte. E’ stato lo stesso attaccante a rivelare con un post su Instagram che alcuni ladri si sono introdotti in casa sua, approfittando dell’assenza dell’intera famiglia, e si sono impossessati di alcune borsette di valore. Zaniolo, approfittando dei due giorni di pausa concessi da Runjaic dopo la sconfitta casalinga con il Parma, aveva lasciato la città assieme alla moglie Sara e ai figli Tommaso e Leonardo per una breve gita. Al rientro, l’amara sorpresa. Non ci sono, al momento, ulteriori dettagli sulla vicenda.