Furto in un supermercato di Cividale, denunciati 4 minori stranieri

Quattro ragazzi egiziani, ospiti del Civiform, sono stati denunciati per un furto aggravato perpetrato ieri sera ai danni dell’Eurospar di Cividale del Friuli. I giovani, tutti minorenni, sono stati sorpresi in flagranza di reato da due carabinieri del Norm, che si trovavano nel centro commerciale Borc di Cividât – dietro alla sede di Civibank – in abiti civili e fuori servizio.

I militari, notando il comportamento sospetto del gruppo, hanno seguito i ragazzi, scoprendo che avevano nascosto diversi articoli sottratti al supermercato tra tasche e giubbotti. La merce rubata, del valore complessivo di circa 60 euro, è stata recuperata.

Dopo essere stati fermati e identificati, i 4 minori sono stati condotti alla stazione dei carabinieri per ulteriori accertamenti. In serata sono stati poi riaffidati al Centro di formazione di via Gemona. Questa mattina, infine, è stato formalizzato il loro deferimento all’autorità giudiziaria.