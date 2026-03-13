Furto nel mezzo dei vigili del fuoco, scoperti e denunciati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre cittadini udinesi – di 27, 24 e 18 anni – sono stati denunciati dai carabinieri per il furto commesso mercoledì pomeriggio nel mezzo dei vigili del fuoco parcheggiato in piazza Primo Maggio. I pompieri avevano posteggiato il camion per andare a prendere un caffè ma al loro ritorno avevano dovuto fare i conti con la sparizione di una cesoia, di un divaricatore ed di pistone idraulico, del valore di 38mila euro, che gli stessi vigili del fuoco utilizzano durante i servizi di pronto intervento.

Questa mattina i carabinieri di Udine, coordinati dalla Procura, sono entrati in una cantina di uno dei complessi di edilizia popolare nel quartiere dei Rizzi. A terra hanno trovato proprio la strumentazione rubata.

Fondamentale sono state, da parte dei militari dell’Arma, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e di esercizi commerciali privati, le testimonianze e le foto dei cittadini presenti al momento del furto, diffusi tramite social, nonché le fondamentali immagini estrapolate dalla telecamera istallata nell’abitacolo del mezzo dei vigili del fuoco.

I tre, sui quali i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per accertare eventuali responsabilità relative ai furti commessi in altre occasioni sempre ai danni dei pompieri, sono stati denunciati mentre il materiale sarà restituito al personale del Comando provinciale di via Popone.