Furto nella canonica di Rivignano, i ladri scassinano la cassaforte

Entrano in canonica mentre i sacerdoti dicono messa e scassinano la cassaforte: bottino da 4 mila euro. E’ successo ieri sera a Rivignano Teor, tra le 18 e le 19.30. Approfittando del fatto che monsignor Paolo Brida e don Simone Baldo erano impegnati a celebrare la Santa messa sul territorio, i ladri hanno forzato un infisso e sono entrati nell’abitazione annessa al Duomo di San Lorenzo Martire a Rivignano.

Proimo loro obiettivo, la cassaforte a muro aperta con una flex, dalla quale hanno preso 3mila euro in contanti. Poi hanno rovistato in tutte le stanze, dove hanno trovato monili in oro e altri contanti destinati all’oratorio per un valore di mille euro.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri dal parroco monsignor Brida, che ha scoperto il furto al ritorno dalle celebrazioni eucaristiche. I danni complessivi ammontano a 6 mila euro. Sul caso indagano i militari dell’Arma della stazione locale e della Compagnia di Latisana. GUARDA IL VIDEO