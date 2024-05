Ruba da Obi, poi scappa spingendo i commessi

Un cittadino sloveno di 52 anni è stato denunciato oggi pomeriggio per rapina impropria. Dopo essere entrato nel supermercato Obi di Tavagnacco, ha nascosto alcuni articoli in vendita ma il suo comportamento non è passato inosservato agli addetti alle vendite, che lo hanno atteso all’uscita.

L’uomo, vistosi scoperto, li ha spintonati energicamente riuscendo a scappare. Nel frattempo erano stati allertati i carabinieri del Radiomobile di Udine che, dopo averlo intercettato, lo hanno bloccato. La refurtiva, che è stata restituita al negozio, era nascosta sia dentro gli indumenti che nella sua macchina.