Furto di rame in un’azienda di Tavagnacco. Nella notte, il titolare della ditta Romanelli, specializzata in elettromeccanica, ha chiamato i carabinieri della radiomobile di Udine dicendogli che estranei erano penetrati nell’area dell’azienda. I ladri, dopo aver danneggiato la recinzione, sono entrati nel cortile dell’impresa e hanno asportato materiale in rame del valore di 2mila euro.