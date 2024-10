Due furti si sono verificati tra Rivignano-Teor e Santa Maria la Longa nella giornata di ieri: nel primo caso ignori si sono introdotti in un’abitazione forzandone una finestra rubando denaro per circa mille euro. Nel secondo episodio invece l’infrazione di una porta ha permesso ai ladri di penetrare all’interno di una casa, da cui hanno prelevato contanti e capi d’abbigliamento per complessivi 7 mila euro.