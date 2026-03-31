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Cronaca

Furto su furgone, recuperata refurtiva da 17mila euro

Attrezzi professionali ritrovati in un campo alla periferia di Udine
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Forzano un furgone in sosta e rubano attrezzatura professionale per migliaia di euro. Il colpo è avvenuto a Tavagnacco, dove alcuni operai, durante la pausa pranzo, avevano lasciato il mezzo aziendale parcheggiato in una via del centro. Al loro ritorno, la scoperta: il portellone era stato forzato e sette cassette degli attrezzi, contenenti trapani, avvitatori e numerosi accessori, erano sparite.

Scattata la denuncia ai carabinieri, le ricerche hanno dato esito positivo: l’intera refurtiva è stata rinvenuta abbandonata in un campo agricolo nella periferia ovest della città. Il valore complessivo del materiale recuperato è di circa 17mila euro. Il materiale è stato restituito alla ditta, mentre proseguono gli accertamenti per identificare i responsabili.

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