Furto, un anno e nove mesi di detenzione domiciliare a Mortegliano

Un anno e nove mesi di reclusione per furto, da scontare ai domiciliari. A Mortegliano i carabinieri hanno accompagnato a casa un uomo di 50 anni, dando esecuzione a un ordine del Tribunale di Udine. L’intervento rientra nel bilancio dei servizi svolti negli ultimi giorni in particolare dalla Compagnia di Latisana. Durante i controlli su strada, cinque automobilisti tra i 24 e i 60 anni sono risultati positivi all’alcoltest. Per tutti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente.

A Pozzuolo del Friuli, la verifica della patente è costata una denuncia a un 26enne di Udine. Il documento che ha mostrato ai militari era falso ed è stato sequestrato. A Ronchis e Latisana, infine, due giovani di 24 e 30 anni sono stati denunciati per falsità materiale. Nei due controlli avevano esibito documenti d’identità da cui era stato rimosso il microchip.